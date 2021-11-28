الصين كلمة السر.. تعرّف على سبب تسمية المتحور الجديد بـ«أوميكرون»

تواصل – وكالات:

قال استشاري الباطنة بجامعة موسكو بروسيا الاتحادية، والمتخصص في علم الفيروسات، أحمد سعد: إن سبب تسمية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا بـ «أوميكرون»، جاء وفقًا للغة اللاتينية، ومن المفترض أن يطلق على المتحوارت بالترتيب الأبجدي.

وأضاف سعد، أنه تم الابتعاد عن الحروف المتتالية وتخطي بعضها للوصول إلى «أوميكرون»، تفادياً للوقوع في خلافات مع الصين والتي من الممكن أن تؤثر على العلاقات السياسية بين البلدان.

وأكد أنه من ضمن المسميات قبل كلمة «أوميكرون» كانت كلمة «زي» وتم الابتعاد عنها لكونها تشبه اسم أحد مؤسسي الدولة الصينية وزعمائها، حسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وأوضح سعد، أنه تم استبعاد حرفين وهم «نيو وزي» وتسمية المتحور «أوميكرون»، تفادياً للوقع في أي مشاكل سياسية، مؤكداً أن مسميات الفيروسات تكون غالبيتها وفقًا للغة اللاتينية.

وكانت منظّمة الصحّة العالميّة، قد صنّفت المتحوّر الجديد لفيروس كورونا الذي رُصد أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّه “مقلق” وأطلقت عليه اسم أوميكرون.