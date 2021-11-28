بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن «سارقة الرنج».. الكشف عن جنسية المتهمين

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، من القبض على رجل وامرأة بعد سرقتهما مركبة مواطن.

وتفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة والقبض عليهما بعد سرقتهما مركبة مواطن، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية الفلسطينية، وتم استعادة المركبة.

وأضاف متحدث الشرطة أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أنهما سرقا المركبة بعد إيهام مالكها برغبتهما في تجربتها قبل إتمام عملية الشراء.

وأكد أنهما نفذا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تحت عنوان “سارقة الرنج”، يوثق لحظة سرقة امرأة لسيارة من نوع “رانج روفر” من أمام عيني صاحبها ولاذت بالفرار.

وأظهر المقطع امرأة وبجوارها شخص آخر تسرق سيارة فارهة في حي العليا بالرياض، وتهرب بها بعد نزول صاحبها منها أثناء تجربتها، بعد أن أوهموه برغبتهم بشرائها.