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إليك فوائد اللب الأبيض ومدى تأثيره الصحى على مرضى السكري

إليك فوائد اللب الأبيض ومدى تأثيره الصحى على مرضى السكري
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تواصل – وكالات:

يعتبر اللب الأبيض، من الأطعمة التي تساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم بشكل ملحوظ عند دمجها في النظام الغذائي، حسب “دايلي إكسبريس”.

وأكدت الأبحاث أن العلاجات باستخدام مستخلصات اليقطين ومسحوقها تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم في كل من الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان.

اللب الأبيض غني بالكربوهيدرات، والتي أظهرت تأثيرات قوية في تنظيم السكر في الدم، إلى جانب القيمة الغذائية العالية والمليئة بمضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات.

وأكدت دراسة حديثة أن تناول اللب الأبيض يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم بعد الوجبة بنسبة تصل إلى 35%، وهو أمر يستحق الآن تأكيده في دراسات طويلة المدى.

وأثبتت أن محتوى اللب الأبيض من فيتامين E والكاروتينات قد يخفض من ارتفاع نسبة الكوليسترول، ويقلل من الالتهاب أيضًا، وهي سمة مميزة للعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري.

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