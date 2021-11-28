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اكتشاف حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في إيطاليا وألمانيا

اكتشاف حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في إيطاليا وألمانيا
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تواصل – وكالات :

أعلنت وسائل إعلام إيطالية وألمانية، أنه تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” في كلا البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “لابريس” أن مواطنا إيطاليا قادما من موزمبيق ثبتت إصابته بمتحور “أوميكرون”.

و,صل المصاب إلى روما يوم 11 نوفمبر، وعاد إلى منزله بالقرب من نابولي، كما ثبتت إصابة خمسة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان في سن المدرسة، وتم عزلهم جميعا، وهم مصابون بأعراض خفيفة للمرض.

ودعت وزارة الصحة الإيطالية جميع المناطق إلى تشديد متابعة الفيروس وتسلسله لاكتشاف حالات المتحور الجديد الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وفي ألمانيا أكد معهد “ماكس فون بيتنكوفر” لعلم الأحياء الدقيقة ومقره بميونيخ، ظهور متحور أوميكرون لدى اثنين من القادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المعهد، أوليفر كيبلر، قوله إن عملية متابعة تسلسل الجينوم لم تسكتمل بعد، لكن “ثبت دون شك أنه المتحور الجديد”.

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