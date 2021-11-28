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تعرّف على الدول الـ14 التي علقت المملكة السفر منها وإليها بسبب متحور أوميكرون

تعرّف على الدول الـ14 التي علقت المملكة السفر منها وإليها بسبب متحور أوميكرون
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية تعليق الرحلات الجوية القادمة من عدة دول أفريقية حتى الآن، وذلك لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي بالمملكة.

كما جاء تعليق الرحلات الجوية، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول.

وقد وصل عدد الدول التي علّقت المملكة السفر منها وإليها بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون إلى 14 دول حتى الآن، جاءت كالتالي:

– جنوب أفريقيا
– ناميبيا
– بوتسوانا
– زيمبابوي
– موزمبيق
– ليسوتو
– إسواتيني
– مالاوي
– زامبيا
– مدغشقر
– أنغولا
– سيشل
– موريشيوس
– جزر القمر

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