فوز مرشح سياسي متوفى في الانتخابات المحلية بهذه الدولة

تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام هندية: إنه تم الإعلان عن فوز مرشح سياسي ميت في الانتخابات المحلية في إحدى القرى التابعة لولاية بيهار.

وذكرت قناة “NDTV” الهندية أول أمس، أن سكان القرية الهندية قاموا بالتصويت لصالح المرشح المتوفى، وذلك من أجل تحقيق وصيته الأخيرة بعد الموت، وفق “سبوتنيك”.

وتبين بعد إغلاق صناديق الاقتراع واحتساب الأصوات أن المرشح سوهان مورمو فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية في بلدته، وبعد التحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية، اكتشفت أن المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين.

وأكدت أسرته، أن الفوز بالانتخابات كان أمنيته الأخيرة، وصوت أهل القرية لصالحه تكريما له.

فيما أعلن المتحدث باسم السلطات المحلية أنه سيتعين إجراء انتخابات جديدة.