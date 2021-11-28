أستراليا تطبق قوانين جديدة تُجبر مواقع التواصل على هذه الأمر

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم، أن بلاده ستطبق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي تلفزيوني: “يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم، دون الكشف عن هوياتهم، وإيذاء الناس”، حسب” روسيا اليوم”.

وأكد موريسون أنه يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية وشركات الإنترنت، آليات لتمكين إزالة المحتوى المسيء، مضيفًا أنهم خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا، وإذا لم يفعلوا ذلك فسنجعلهم يفعلون ذلك من خلال مثل هذه القوانين.

وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل “تويتر” و”فيسبوك” عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها، وذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل، مطالبة المنصة بحذف هذه المواد، وإذا لم يتم الحذف فقد تجبر المحكمة المنصة على تقديم تفاصيل عن صاحب التشهير.