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بشرى سارة.. عالم بريطاني يُعلن إمكانية تطوير لقاح ضد «أوميكرون» بسرعة كبيرة

بشرى سارة.. عالم بريطاني يُعلن إمكانية تطوير لقاح ضد «أوميكرون» بسرعة كبيرة
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تواصل – وكالات:

قال العالم البريطاني أندرو بولارد، الذي قاد الأبحاث حول لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، إنه يمكن تطوير مصل جديد “بسرعة كبيرة” ضد متغير أوميكرون.

واعتبر بولارد، أن انتشار هذا المتحور الجديد بشدة بين من تم تلقيحهم، كما حدث العام الماضي، مع المتحورة “دلتا “غير محتمل إلى حد كبير.

وأكد في تصريح لـ”بي بي سي”، أمس، أنه في حال انتشاره سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة لأن مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن باطراد.

فيما أعلنت شركة “أسترازينيكا” مؤخرًا أنها طورت بتعاون وثيق مع جامعة أكسفورد، منصة لقاحية تتيح الاستجابة بسرعة للمتحورات الجديدة التي قد تظهر.

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وهونغ كونغ، ودول عدة حول العالم.

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