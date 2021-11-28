وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تجاري.

– مدير مشروع.

– مدير الإنشاءات.

– مدير أول العمارة الداخلية.

– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)