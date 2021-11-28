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9.48 مليار دولار.. قيمة أصول صناديق المؤشرات الأجنبية المستثمرة بالمملكة

9.48 مليار دولار.. قيمة أصول صناديق المؤشرات الأجنبية المستثمرة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت صناديق المؤشرات الأجنبية حيازتها من أسهم المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 7.7 %، مقارنة بما كانت عليه خلال نهاية الربع الثاني.

وبلغت قيمة أصول صناديق المؤشرات الأجنبية المستثمرة في سوق الأسهم 9.48 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، في ظل انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الأسهم وأسعار النفط وتوقعات تعافي اقتصاد المملكة.

ووفق بيانات منصة “مورنينج ستار دايركت”، فإن مديري الصناديق خفضوا حيازاتهم من أسهم شركات الأسواق الناشئة بقيمة 3.1 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأعادوا توجيه جزء من تلك السيولة إلى سوق الأسهم بالممكة، حسب “الاقتصادية”.

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