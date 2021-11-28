«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

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دعت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين الذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر ممن أمضوا 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا على أخذ الجرعة التنشيطية المقاومة للفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الجرعة التنشيطية تعمل على محاربة المتحورات واستعادة الفعالية، ومنع الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته الجديدة، فضلاً عن أنها تخفف المضاعفات عند الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا تنخفض بمرور الوقت وقد لا تحمي من المتحورات الجديدة، لذا يوصى بالحصول على الجرعة التنشيطية.