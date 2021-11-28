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بينها دولة عربية.. سويسرا تدرج 5 دول في قائمة الحجر الصحي

بينها دولة عربية.. سويسرا تدرج 5 دول في قائمة الحجر الصحي
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، وضع 5 دول من بينها مصر في قائمة الحجر الصحي للحد من إمكانية انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة لفيروس كورونا.

وقررت الوزارة أمس، توسيع ضرورة الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة “أوميكرون” ليشمل المسافرين القادمين من مصر وبريطانيا والتشيك وهولندا ومالاوي حيث تم اكتشاف إصابات بها، حسب “روسيا اليوم”.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة، عبر “تويتر”: إنه الآن بعد اكتشاف حالات جديدة بـ”أوميكرون”، سيكون لزاما على المسافرين القادمين من هذه الدول إثبات عدم إصابتهم، من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام أيضا.

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