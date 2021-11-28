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حملة تبرعات تجمع مليون دولار لـ«بريء» قضى 43 عاماً خلف القضبان

حملة تبرعات تجمع مليون دولار لـ«بريء» قضى 43 عاماً خلف القضبان
بريء خلف الضبان
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تواصل – وكالات:

قضى رجل 43 عاما خلف القضبان، قبل أن يلغي القاضي إدانته في جريمة قتل ثلاثة أشخاص، ليتم جمع ما يقارب المليون ريال تعويضا على هذه الفترة التي قضاها في السجن دون وجه حق بالولايات المتحدة.

بدأت حملة التبرعات على الإنترنت لصالح كيفن ستريكلاند، الذي لن يحصل على تعويض من ولاية ميزوري وسيحتاج إلى مساعدة من أجل نفقات المعيشة الأساسية.

وتسمح الولاية فقط بسداد مبالغ لمن تمت تبرئتهم من خلال أدلة الحمض النووي، وهو ما لم يحدث في قضية ستريكلاند (62 عاما).

وكان قاضي محكمة استئناف ميزوري، جيمس ويلش، أمر بالإفراج عن ستريكلاند، ووجد أن الأدلة المستخدمة لإدانته قد تم التراجع عنها أو دحضها منذ ذلك الحين.

وتم حتى الآن، جمع 1.1 مليون دولار من خلال حملة تبرعات، ولا تزال التبرعات تتوالى.

وأكد ستريكلاند أكثر من مرة أنه كان في منزله يشاهد التلفزيون ولا علاقة له بجرائم القتل التي حدثت عام 1978، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاما.

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