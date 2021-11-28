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حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»

حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»
احذر - التجسس فى آيفون
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تواصل – وكالات:

تملك هواتف آيفون ميزة الاستماع المباشر، وهي ميزة خفية تتيح للمستخدمين إمكانية الاستماع إلى المحادثات التي تجري في مكان قريب، فيما يحذر الخبراء من إمكانية استخدام هذه الميزة في التجسس.

وتعرف هذه الميزة بـ Live Listen وتسمح لك بالاستماع إلى المحادثات من الغرفة التي تترك فيها جهاز آي فون الخاص بك. و لا يمكن استخدام الميزة إلا مع سماعات أيربودز، وكان الهدف منها في الأصل مساعدة الأشخاص على إجراء المحادثات في بيئة صاخبة أو لمساعدة ضعاف السمع.

وتوضح شركة أبل أن ميزة Live Listen، يمكن أن يعمل من خلالها جهاز آي فون أو آيباد أوآيبود تتش الخاص بك كميكروفون يرسل صوتًا إلى أيربودز أو أيربودز برو أو أيربودز ماكس أو بوربيست برو أوبيتس بيت برو”.

وتابعت أبل “خاصية الاستماع المباشر يمكن أن تساعدك على سماع محادثة في منطقة صاخبة أو حتى سماع شخص يتحدث عبر الغرفة”.

ولتفعيل هذه الميزة تأكد من ربط هاتفك مع سماعات أيربودز، ثم ستحتاج إلى إضافة “Live Listen” إلى مركز التحكم الخاص بك بالانتقال إلى “الإعداد” واختيار “مركز التحكم”، ومن هناك تقوم بالتمرير لأسفل والنقر فوق زر علامة الجمع بجوار “الاستماع”، ثم تعود إلى مركز التحكم ولمس الزر الذي يمثله رمز الأذن للتأكد من تشغيل الميزة.

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