بالفيديو.. عاصفة عاتية تضرب بريطانيا وتخلف عدداً من الضحايا

تواصل – وكالات:

ضربت عاصفة شتوية عاتية، هي الأولى لهذا العام، مناطق من بريطانيا، بريح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومتر في الساعة، وتسببت في وفاة ثلاثة أشخاص.

العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم “أروين”، ضربت أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية بشكل خاص، مما تسبب في إغلاق الطرق وتأخر القطارات وانقطاع التيار الكهربائي وأمواج عالية.

ولقي 3 رجال حتفهم، رجل في كل منطقة متضررة، بسبب سقوط أشجار.

وأوضح ستيف رامسدال، كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية إن “العاصفة أروين أنتجت بعض الرياح القوية بشكل خطير خلال الليل، حيث سجلت هبات رياح تجاوزت 90 ميلاً في الساعة”.

وتابع رامسدال أن “الرياح القوية ستتحرك جنوبا عبر المملكة المتحدة خلال اليوم، وستضعف تدريجيا”.