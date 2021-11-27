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مختص: اختفاء ظاهرة الغش في بناء المنازل خلال الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)
كود البناء السعودي - محاربة الغش بالمبانى
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالرحمن الموسى، المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستشارات الهندسية، اختفاء ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توفر كود البناء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الموسى لقناة “الإخبارية”، أنه كان يوجد في الماضي الكثير من الأخطاء وحالات الغش في الماضي والتي كانت تنتج عن عدم فحص التربة، أو عدم تنفيذ التصميم على الطبيعة.

وأشار إلى أن عدم التزام المكاتب الاستشارية بنظام تطبيق كود البناء يُعرضهم للمساءلة القانونية والإنذار والإيقاف.

ونصح الموسى المكاتب بتوفير فريق عمل مؤهل وقسم مُختص لمتابعة ومراقبة الجودة في التصميم والإشراف حتى تخرج الخرائط بشكل مُكتمل.

 

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