فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف شاب في مركبة بالشارع (متداول)

تواصل- فريق التحرير:

تداولت حسابات ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً صادماً، يوثق محاولة اختطاف شاب في مركبة من نوع “تاهو”، تم تصويره من خلال كاميرا مراقبة، أمام منزله.

وأظهر الفيديو، أن الشاب كان يقف ويتحدث مع السائق، وفجأة قام بدفعه إلى الداخل وانطلق بالمركبة مسرعًا.

وحسب الفيديو فإن الشاب استطاع مقاومة السائق الخاطف والذي لم يفلح في إغلاق باب المركبة، ليسقط على الأرض، ويفرّ قائد المركبة من الموقع.

ولم يتسن لـ«تواصل» التأكد من مكان تصوير الواقعة بدقة، وينتظر صدور توضيح من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.