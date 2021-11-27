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دولة أوروبية جديدة تعلن اكتشاف إصابات بمتحور كورونا «أوميكرون»

دولة أوروبية جديدة تعلن اكتشاف إصابات بمتحور كورونا «أوميكرون»
اعلان إصابة جديدة بمتحور كورونا
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تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الصحية في هولندا عن رصد بعض الإصابات بكورونا بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا وهي على الأرجح من سلالة “أوميكرون”.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان له: “أنه تم رصد السلالة أوميكرون بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس”.

يذكر أن أنه تم يوم الخميس الماضي اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

بينما كان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد أول أمس الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

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