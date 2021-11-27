«فلكية جدة» تكشف حقيقة مقطع «الصخرة السوداء» التي تذيب المعادن (فيديو)

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كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أمس السبت، حقيقة المقطع المتداول لذوبان المسامير المعدنية على إحدى الصخور السوداء.

وعلقت فلكية جدة، على مقطع ذوبان المسامير بقولها: “توضيح.. انتشر مقطع فيديو لقطع من المسامير تذوب على صخرة سوداء تبدو مثل الأحجار النيزكية في منظر غريب”.

وأضافت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”، بقولها إن “تلك المسامير تم تشكيلها من معدن يسمى الغاليوم مادة تكون صلبة وتذوب عند ارتفاع درجه حرارتها.. لذلك فان تلك الصخرة ليست حجر نيزكي تقوم بتذويب المعادن”.