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الفيديو الأكثر تداولًا.. نائب بريطاني جريء يكشف المسكوت عنه: لم يعد لدينا رجال

الفيديو الأكثر تداولًا.. نائب بريطاني جريء يكشف المسكوت عنه: لم يعد لدينا رجال
غياب القدوة - زيادة معدلات الجريمة
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تواصل- فريق التحرير:

أحدث النائب البريطاني”نك فليتشر”، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، عقب تصريحات جريئة أدلى بها في البرلمان، كشف فيها المسكوت عنه في قضايا زيادة جرائم الشباب و “التحيز الجنسي”.

وقال النائب في الفيديو الذي أعاد نشره “إياد الحمودي” عبر حسابه عبر “تويتر” :” إن زيادة جرائم الشباب في بلاده سببها اختفاء القدوة الرجالية الصالحة في مجتمعهم”.

وأضاف :” حتى الشخصيات الرجولية البطولية في الأفلام حوّلوها لنساء وذكر بعض الأفلام الشهيرة مثل “جيمس بوند” فيما تركوا أدوار المجرمين والعصابات للرجال مثل “بيكي بلاندرز”.

وقال “الحمودي”، إن المقطع السابق كان أكثر مقطع متداول في بريطانيا مؤخراً.

وتابع النائب :” حقوق الرجل مسلوبة، معدل انتحار الذكور أعلى 3مرات، و96% من السجناء هم رجال بسبب ما يحدث من تحيز جنسي، ويقول حتى “الرجل التقليدي” نعتوه بـ”الرجل المسموم” لمجرد أنه ملتزم بآرائه التقليدية”.

ويقول النائب البريطاني:” هناك أقليّة صغيرة لكنها صاخبة للغاية تفرض رأيها فعندما يرون شخصية ذكورية أو قدوة صالحة يزيلوه ليجعلوا مكانه أنثى”، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي للرجل مجرد نكتة.

وعلق “الحمود” بأن هذا النائب أصبح تحت وابل من النار وتم وصفه بعبارات شديدة اللهجة وحسابه في تويتر يتلقى سيل من الشتائم.

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