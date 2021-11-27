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مشهد مروع.. حوت عملاق يلتهم قارباً على متنه شابين

مشهد مروع.. حوت عملاق يلتهم قارباً على متنه شابين
حوت عملاق يلتهم مركباً
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشاهد مروعة لحوت أحدب عملاق يلتهم شخصين كانا على متن أحد القوارب.

يذكر أن الحيتان الحدباء معروف بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها.

ويُعرف أيضا عن هذا النوع من الحيتان أنها لا تهاجم البشر عادة، وقائمة طعامها لا تشمل الإنسان، ولا يتضمن هرمها الغذائي “السلالة البشرية”.

 

 

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