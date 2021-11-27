الجيش السوداني يعلن سقوط قتلى في صفوفه أثناء التصدي لهجوم عسكري إثيوبي

تواصل- وكالات:

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مقتل عدد من قوات الجيش، خلال صد هجوم واعتداء للجيش والميليشيات الاثيوبية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت ، “تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغري (شرق السودان) في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا”.

وأضافت: “تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه”.

وشنت قوات مسلحة إثيوبية، هجوما عسكريًا على السودان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين.

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون”، نقلا عن مصادر عسكرية لها، أن الجيش السوداني تصدى، اليوم السبت، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا.

وأضافت المصادر أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرا داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا.

وأشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة لا تزال دائرة حتى ظهر اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين، الأول: هو حماية كبار مزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان.

أما الهدف الثاني، فهو قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي على منطقة بحر دار الإثيوبية.

وتقول قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا.