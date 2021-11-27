الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اليوم.. مؤتمر الصحة يناقش اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج ومستجدات «أوميكرون»

اليوم.. مؤتمر الصحة يناقش اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج ومستجدات «أوميكرون»
كورونا - وزارة الصحة - مؤتمر
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويستعرض ما يلي:

1- الأوضاع العالمية.

2- المؤشرات الوبائية.

3- مستجدات اللقاحات.

4- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويتحدث خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي “تحديثات أمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية”.

كما يستعرض م. هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة خلال المؤتمر “إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة”.

ويتحدث خلال المؤتمر د. عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “وقاية”، ويستعرض خلال المؤتمر المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

مواد ذات صلة

الأرصاد تحذر من أمر «غير معتاد» سيحدث الأسبوع القادم

الأرصاد تحذر من أمر «غير معتاد» سيحدث الأسبوع القادم

تبدأ غدًا الأحد.. تنبيه هام من السفارة في هولندا

تبدأ غدًا الأحد.. تنبيه هام من السفارة في هولندا

«الصحة»: 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» و44 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة»: 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» و44 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

إشادة برؤية 2030 .. تطوير الشراكة في شتى المجالات بين المملكة والبرازيل  

إشادة برؤية 2030 .. تطوير الشراكة في شتى المجالات بين المملكة والبرازيل  

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>