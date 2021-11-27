الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أخصائية تغذية تفجر مفاجأة بشأن «مشروبات الدايت»: خدعة وتزيد الوزن

أخصائية تغذية تفجر مفاجأة بشأن «مشروبات الدايت»: خدعة وتزيد الوزن
خدعة زيادة الوزن - الديت
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت أخصائية التغذية “وسام باكير” أن ما يتم الترويج له من مشروبات أو منتجات “دايت” خدعة للتسويق لمنتجات معينة.

وأوضحت باكير خلال استضافتها على “روتانا خليجية”، أن منتجات الدايت بشكل عام خدعة وترويج تجاري، للتأثير على رغبة المستهلك للتسويق لمنتجات معينة واستمالة هذه النوعية من المستهلكين الذين يبحثون عن إنقاص الوزن.

وأضافت أن منتجات الدايت تحتوي على سكر محلى أو صناعي وهذا يؤثر على الدماغ ويزيد رغبة الشخص في الأكل وتسبب الإحساس بالجوع وبالتالي لا يتسبب في التنحيف أو إنقاص الوزن كما يزعمون.

 

مواد ذات صلة

وجبة المساء ليست المتهم.. مفاجأة عن زيادة الوزن بسبب الطعام المتأخر

وجبة المساء ليست المتهم.. مفاجأة عن زيادة الوزن بسبب الطعام المتأخر

إذا أردت إنقاص الوزن.. تجنب هذه الأنواع من الأطعمة

إذا أردت إنقاص الوزن.. تجنب هذه الأنواع من الأطعمة

لإنقاص الوزن.. 5 مشروبات صباحية بسيطة

لإنقاص الوزن.. 5 مشروبات صباحية بسيطة

تعرف على بروتوكول حمية الموز الصباحية لإنقاص الوزن بطريقة سريعة

تعرف على بروتوكول حمية الموز الصباحية لإنقاص الوزن بطريقة سريعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة