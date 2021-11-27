أخصائية تغذية تفجر مفاجأة بشأن «مشروبات الدايت»: خدعة وتزيد الوزن

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أكدت أخصائية التغذية “وسام باكير” أن ما يتم الترويج له من مشروبات أو منتجات “دايت” خدعة للتسويق لمنتجات معينة.

وأوضحت باكير خلال استضافتها على “روتانا خليجية”، أن منتجات الدايت بشكل عام خدعة وترويج تجاري، للتأثير على رغبة المستهلك للتسويق لمنتجات معينة واستمالة هذه النوعية من المستهلكين الذين يبحثون عن إنقاص الوزن.

وأضافت أن منتجات الدايت تحتوي على سكر محلى أو صناعي وهذا يؤثر على الدماغ ويزيد رغبة الشخص في الأكل وتسبب الإحساس بالجوع وبالتالي لا يتسبب في التنحيف أو إنقاص الوزن كما يزعمون.