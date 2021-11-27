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اجتاحت مواقع التواصل.. ماذا سيحدث في لبنان الإثنين المقبل

اجتاحت مواقع التواصل.. ماذا سيحدث في لبنان الإثنين المقبل
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تواصل- فريق التحرير

انطلقت دعوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، تدعو للتظاهر في مختلف المناطق بالبلاد.

وبحسب ما تم تداوله، فإن التظاهرات، ستبدأ عند الساعة 6 من صباح يوم الإثنين المقبل 29 نوفمبر الجاري.

وتبادل النشطاء في لبنان منشور نصه: “الإثنين الشخص اللي ما عندو حليب، ما قادر يدفع بنزين، أجار البيت، جرة الغاز، و… اللي ما قادر يستمر بهالبلد.. اللي ولاده عم بهاجرو من البحر أو محبوسين.. ينزل على الساعة 6 الصبح على كل شوارع لبنان ليكون إضراب عام”.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمات اقتصادية طاحنة، بسبب عرقلة عمل الحكومة، ومحاصرتها دبلوماسيا، بسبب الأزمات التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ومن يقف خلفه من مليشيا حزب الله المتمردة على الحكومة اللبنانية.

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