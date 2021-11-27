أول فيديو للحظة وصول الأمير مقرن بن عبدالعزيز أرض الوطن بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح

تواصل- فريق التحرير:

عاد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد الأسبق، سالمًا معافًا- ولله الحمد- إلى أرض الوطن مساء اليوم السبت، بعد رحلة علاج في الخارج استمرت أسابيع.

ووصل الأمير مقرن، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مغرب اليوم، وسط استقبال العشرات له، موجهين له دعوات بالسلامة والشفاء، بعد إجرائه عملية جراحية بالخارج، وتكللت بالنجاح .

وتحت هاشتاق #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات للحظة وصول الأمير إلى أرض الوطن.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الشكر لله على سلامة الأمير مقرن، سائلًين الله أن يجعل ما أصاب سموه طهورًا، وألا يريه بأسًا ولا مكروهًا، وأن يجمع الله له بين الأجر والعافية.