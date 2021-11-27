مخاوف كورونا تتزايد .. الكويت توقف رحلات الطيران المباشرة من 9 دول إفريقية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الكويت عن إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة، مع عدد من الدول الأفريقية بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وسائل إعلام كويتية، ذكرت أن مركز التواصل الحكومي أعلن أن مجلس الوزراء علق الطيران مع 9 دول أفريقية.

وقد قرر مجلس الوزراء ايقاف رحلات الطيران التجارية المباشـرة مع كل من ( جنوب أفريقيا – نامبيا – بوتسـوانا – زيمبابوي – موزمبيق – ليسـوتو – إسواتيني – زامبيا – ملاوي)، مع فرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول لمدة 7 أيام، وإجراء فحص pcr عند الوصول وفحص pcr في اليوم السادس.

كما قرر المجلس أيضا منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوماً على الأقل وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28-11-2021 وحتى إشعار آخر.

ودعا المواطنين لتجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.