الشرطة الإيرانية تعتقل 67 متظاهراً في أصفهان

تواصل – وكالات:

انتشرت الشرطة في أصفهان وسط إيران، في يوم ثان من أعمال عنف خلال تظاهرة للاحتجاج على جفاف نهر، وأسفرت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح خطرة، واعتقال 67 آخرين.

وأعلنت الشرطة الإيرانية اليوم السبت، في بيان لهان أنه تم توقيف 67 متظاهراً خلال الاحتجاجات.

وقال الجنرال في الشرطة حسن كرامي لوكالة أنباء “فارس” الرسمية: “أوقفنا 67 من العناصر الرئيسية والمحرّضين الذين يقفون وراء الاضطرابات” في المدينة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات.

وأصبح نهر “زايندة رود” الجاف منذ العام 2000 والذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين.