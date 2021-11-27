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خبير قانون جنائي يوضح شروط التخفيضات وسياسة الاسترجاع (فيديو)

خبير قانون جنائي يوضح شروط التخفيضات وسياسة الاسترجاع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ القانون الجنائي في معهد الإدارة أصيل الجعيد، أن من أهم ضوابط وشروط حماية المستهلك مشاهدة السعر “قبل وبعد” الإعلان عن التخفيضات.

ونصح أصيل الجعيد المستهلكين بقوله “يفضل لو أن المستهلك لديه مبلغ فائض عيه أن يوجهه في قنوات الاستثمار أسهم أو عقار أو غيره من قنوات الاستثمار، وهذا الأفضل”.

وقال الجعيد، وفقا لـ”الإخبارية”: إن من شروط التخفيضات أيضا وجود سياسة الاسترجاع في الإيصال.

وأضاف “إن لم يشاهد المستهلك سياسة الاسترجاع في الإيصال فإنه يستطيع التبليغ عبر “1900” أو تطبيق بلاغ تجاري”.

 

 

 

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