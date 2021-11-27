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صدمة للاعبين .. عزف النشيد الإيراني بدلاً من السوري في مباراة  دولية

صدمة للاعبين .. عزف النشيد الإيراني بدلاً من السوري في مباراة  دولية
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تواصل- وكالات

في واقعة فاجأت لاعبي المنتخب السوري لكرة السلة، شهدت مباراة المنتخب السوري، وكازاخستان، ضمن تصفيات كأس العالم، حادثة مثيرة للجدل بعد عزف النشيد الوطني الإيراني بدلاً عن النشيد السوري.

وبحسب ما ذكرته “سي إن إن”، فقد التقى المنتخبان في مباراة الذهاب، في العاصمة الكازاخسية نور سلطان، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضافت أنه قبل بدء المباراة بدأ عزف النشيد الوطني السوري ليفاجأ اللاعبون بأن النشيد ليس نشيد بلدهم.

وظهرت علامات الاستغراب على وجوه بعض لاعبي المنتخب السوري، لكنهم لم يتخذوا أي قرار مباشر بل أكملوا النشيد حتى النهاية وصفقوا بعد نهايته.

وبعد عزف النشيد الكازاخي، وقف لاعبو منتخب سوريا وغنوا نشيد بلادهم دون موسيقى بعد أن تنبهوا إلى ما حدث.

وقد خسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74-84 على أن تُلعب مباراة الإياب بعد يومين في صالة الفيحاء بدمشق.

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