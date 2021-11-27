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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد وقف الطيران.. بيان عاجل من سفارة المملكة للمواطنين بجنوب أفريقيا

بعد وقف الطيران.. بيان عاجل من سفارة المملكة للمواطنين بجنوب أفريقيا
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت سفارة المملكة، في بريتوريا عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا، بيانًا عاجلًا موجه إلى جميع المواطنين الموجودين في البلاد، على خلفية حالة القلق التي انتابت الجميع عقب ظهور متحور جديد في جنوب أفريقيا.

وطمأنت السفارة المواطنين، بأن الوضع الصحي مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق، وفقا لما صدر عن السلطات الرسمية المختصة في جنوب أفريقيا، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية حتى إصدار البيان.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم السبت، عبر حسابها في «تويتر»: “نظرا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا، فإن السفارة تأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب أفريقيا تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم، وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية (فنار) www.mofa.gov.sa، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للسفارة ZAEMB@MOFA.GOV.SA».

كما دعت السفارة جميع المواطنين، الموجودين في جمهورية جنوب أفريقيا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في البلاد، وفي حال حدوث أي طارئ -لا قدر الله- يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين السعوديين (0027710000017)، وهاتف السفارة (0027123624230)، متمنية السلامة للجميع.

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