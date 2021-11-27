الأرصاد تحذر من أمر «غير معتاد» سيحدث الأسبوع القادم

تواصل- فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من أمر غير معتاد سيحدث الأسبوع المقبل الذي يشهد دخول فصل الشتاء في المملكة.

وتوقع “القحطاني”، سماء صحوا إلى غائم جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان، اليوم السبت.

وقال إننا نستعد لحدوث تذبذب واضح الأسبوع المقبل مع بداية دخول فصل الشتاء في أول الشهر الميلادي- بإذن الله- على خلاف درجات الحرارة المعهودة حاليًا.

ووفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.