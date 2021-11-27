هل الخروج من مكان دافيء إلى بارد يسبب «أبو الوجيه»؟

تواصل- فريق التحرير:

رد الحساب الرسمي لـ”مجلس الصحة الخليجي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال شائع لدى البعض بأن الخروج من مكان دافيء إلى مكان بارد يسبب “أبو الوجيه.

وأوضح “الصحة الخليجي”، في رد أن “أبو الوجيه”، هو شلل الوجه النصفي أو ما يعرف بالتهاب العصب السابع بسبب عدم قدرة تحريك العضلات التي تتحكم في الابتسامة وحركات الوجه الأخرى.

وأضاف أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض لهواء بارد وقوي لعدم الإصابة بـ”أبو الوجيه”، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة.

وتابع :” الدراسات أثبتت أن التعرض للبرد ليس له أى علاقة بشلل الوجه ، والذي يمكن أن يكون بسبب تورم، أو التهاب، أو الضغط على العصب السابع الذى يتحكم في عضلات الوجه، أو عدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه.