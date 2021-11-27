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كسره أصعب من الألماس.. علماء صينيون يبتكرون نوعًا من الزجاج فائق الصلابة

كسره أصعب من الألماس.. علماء صينيون يبتكرون نوعًا من الزجاج فائق الصلابة
زجاج أصعب من الألماس.
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تواصل – وكالات:

أعلن علماء بجامعة جيلين الصينية أنهم ابتكروا زجاجًا فائق الصلابة أصعب من الماس الطبيعي.

وأكد العملماء أنه تم إنتاج ما يسمى بالزجاج الكربوني، والذي يتميز بأعلى نسبة توصيل حراري، كما أن الصلابة التي تم تحقيقها حوالي 102 جيجا باسكال، ما يجعله واحد من أشد المواد الزجاجية صلابة.

وقال الباحث وعالم الكيمياء الجيولوجية “”Yingwei Fei من معهد كارنيجي للعلوم بواشنطن: “إن صنع زجاج بهذه الخصائص المتفوقة سيفتح الباب أمام تطبيقات جديدة”، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وأضاف الباحث، أن درجة الحرارة المنخفضة نسبيًا التي تمكنا عندها من تصنيع هذا الزجاج الماسي الجديد فائق الصلابة يجعل الإنتاج الضخم أكثر عملية، حسب نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Nature””.

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