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رئيس أمريكا يطالب دول العالم بالتبرع باللقاحات

رئيس أمريكا يطالب دول العالم بالتبرع باللقاحات
رئيس أمريكا يطالب دول العالم بالتبرع باللقاحات
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تواصل – فريق التحرير:

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دول العالم، بالتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وإلا فلن يتوقف الوباء.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا الوباء لن ينتهي حتى يكون لدينا لقاحات عالمية مضيفًا أن الولايات المتحدة تبرعت بالفعل بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة، لقد حان الوقت للدول الأخرى لتضاهي سرعة أمريكا .

ودعا بايدن الدول للتخلي عن حماية الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وفق “سبوتنيك”.

يأتي النداء العاجل من الرئيس الأمريكي في الوقت الذي فرض فيه قيودا على السفر على 8 دول في جنوب أفريقيا، عقب اكتشاف متحور “أوميكرون”.

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