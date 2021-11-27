«موديرنا» تعلن مواجهة «أوميكرون» بهذه الجرعة المضادة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “موديرنا” الأميركية، أنها ستطور جرعة معززة مضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقالت مودرنا: إن هذه واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، من بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.

وأكد رئيس الشركة، ستيفان بانسيل، أن المتغيرات في المتحورة الجديدة مقلقة، وأنه منذ أيام بدأ التحرك السريع لتنفيذ استراتيجية لمواجهة هذا المتحور، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

كانت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت المتحور، باعتباره فيروسًا شديد العدوى مثيرًا للقلق، وأُطلقت عليه اسم “أوميكرون”.