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اختتام مناورات «المصير واحد» بين القوات البرية للمملكة ونظيرتها الإماراتية

اختتام مناورات «المصير واحد» بين القوات البرية للمملكة ونظيرتها الإماراتية
مناورات - المصير - واحد - السعودية - الإمارات
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تواصل – واس:

اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد ” الذي أقيم على الأراضي الإماراتية بين القوات المملكة البرية والقوات البرية الإماراتية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك “المصير واحد”، الذي يأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والإستراتيجية ، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشين، وتطوير القدرات، وإثراء الخبرات العسكرية.

ونفَّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية، إذْ اشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية، وعمليات الحصار والتفتيش بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دولة الإمارات والقوات المسلحة للمملكة.

وعزّز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي المشترك، ويسهم في تعزيز الروابط العسكرية، ورفع جاهزية الجيشين لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

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