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هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على تعويضات حوادث السيارات؟.. «هيئة الزكاة» توضح

هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على تعويضات حوادث السيارات؟.. «هيئة الزكاة» توضح
تعويضات شركات التأمين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تعويضات الحوادث التي تصرفها شركات التأمين إلى المؤمن عليهم تعتبر خارج نطاق الضريبة ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.

جاء ذلك التوضيح تفاعلاً من الهيئة، مع عدد من الاستفسارات التي وردت إليها بهذا الشأن، حول فرض الضريبة على مبالغ تعويضات الحوادث المُحصَّلَة من شركات التأمين، في حين أنها لا تعد عملية بيع أو شراء، فيما يتحمل المتضرر نسبة 15% أخرى من قيمة قطع الغيار.

كما أضافت الهيئة، أنه في حال التضرر من عدم صرف التعويضات المالية من قبل شركات التأمين يمكن تقديم شكوى أو طلب تفسير لدى البنك المركزي وذلك عبر موقع “ساما”.

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