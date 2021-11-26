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بيان من الخارجية بشأن حريق منجم في روسيا ووفاة 52 شخصاً

بيان من الخارجية بشأن حريق منجم في روسيا ووفاة 52 شخصاً
وزارة الخارجية السعودية
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الألم جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومةً وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت مساء أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حريق منجم “ليستفياجنايا” للفحم في مقاطعة كيمروفو بمنطقة سيبيريا في روسيا، إلى 52 شخصاً.

وذكر مسؤولون في هيئات الطوارئ أن “المعلومات الأولية تفيد بأنه لا يوجد أحد على قيد الحياة في المنجم، ولقي 52 شخصا مصرعهم بينهم 6 من عناصر الإنقاذ”.

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