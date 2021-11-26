نوكيا تعيد إنتاج هاتفها الشهير 6310

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة نوكيا إعادة إحياء هاتفها 6310 الشهير، وطرح نسخة حديثة منه في الأسواق بسعر منخفض يعادل بنحو 60 يورو.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد مزود بشاشة قياس 2.8 بوصة، مع أزرار كبيرة وكاميرا بدقة وضوح 0.3 ميغابيكسل.

وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 8 ميغابايت، مع إمكانية توسيعها حتى 32 جيغابايت ببطاقة MicroSD. ويمتاز الهاتف المصنوع من البولي كاربونيت ببطارية قابلة للتغيير بسعة 1150 ميللي أمبير ساعة تدوم في وضع الاستعداد حتى 22 يوماً، بينما يصل زمن المكالمات إلى 19 ساعة.

ومن مزايا الهاتف الجديد راديو FM ومشغل MP3 ولعبة Snake الشهيرة.