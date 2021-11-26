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3 أعشاب طبيعية تكافح تساقط الشعر وتساعد في إعادة نموه

3 أعشاب طبيعية تكافح تساقط الشعر وتساعد في إعادة نموه
اعشاب طبية لتساقط الشعر
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تواصل – وكالات:

أظهرت الأبحاث أن بعض الأعشاب قد تساعد في تقوية الشعر، أو دعم صحة فروة الرأس، أو تحسين كثافة الشعر، أو تحفيز دورة نمو الشعر.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأعشاب التي تساعد على مكافحة تساقط الشعر وإعادة نموه، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

أوراق نبات القراص
وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، يحتوي مستخلص أوراق نبات القراص على كميات عالية من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية فروة الرأس من التلف وتحفيز نمو الشعر الجديد.

أوراق نبات القراص غنية أيضًا بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، والتي يمكن أن تمنح بصيلات الشعر دفعة كبيرة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين سي التي تعمل كدرع حماية للشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

ولا يساعد نبات القراص في مكافحة تساقط الشعر فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في إعادة نمو الشعر، وأوراق نبات القراص غنية بالسيليكا والكبريت مما يجعل الشعر أكثر لمعانًا وصحة. ويُنصح بشطف الشعر بمستخلصات نبات القراص والماء مما يؤدي إلى إعادة نمو الشعر المفقود ويساعد أيضًا في استعادة لون الشعر الأصلي.

قش الشوفان
قش الشوفان هو عشب مغذي بعمق مليء بالفيتامينات والمعادن وخاصة السيليكا التي تساعد في علاج ترقق الشعر. ومن المعروف أيضًا أن قش الشوفان يساعد في علاج الحكة والقشرة، ويمكن العثور على العشب في شكل مكمل غذائي، وشربه كشاي أو يمكن وضعه مباشرة على فروة الرأس.

الهندباء
تساعد الهندباء على تقليل إنتاج السيتوكينات المسببة للالتهابات، وهي مركبات تشارك عادة في علاج التهاب الجسم. وتقول الدكتورة ديبورا سكوت، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد “هناك العديد من الأسباب المختلفة لتساقط الشعر، ويرتبط بعضها بالتهاب في الجسم، وهذا هو السبب في أن جذر الهندباء قد يساعد في علاج تساقط الشعر بسبب قدرته على مكافحة الالتهابات”.

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