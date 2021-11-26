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خلية دعم الأزمات لجائحة كورونا تؤكد أهمية ⁧الجرعة الثالثة للحماية من المتحورات

خلية دعم الأزمات لجائحة كورونا تؤكد أهمية ⁧الجرعة الثالثة للحماية من المتحورات
وزارة الدفاع - خلية دعم الازمات
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تواصل – واس:

عقدت خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اجتماعها، برئاسة نائب قائد قوات الدفاع الجوي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وحضور أعضاء الخلية، الذين يمثلون الجهات المعنية بوزارة الدفاع، حيث اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس.

كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس، والحالات المسجلة، والاطمئنان على الأوضاع الصحية المميزة، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتعزيزها، وفقاً لـ “البروتوكولات” الحديثة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، للتصدي له ومنع انتشاره.

وأكد قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، أن الوصول إلى النسب العالية في التحصين بفضل الله ثم توجيهات ودعم القيادة، ولكون تعاملنا مع إدارة الأزمة اتسم بالنهج التكاملي للحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير العالمية المعتمدة، إلى جانب دعم جميع الجهود لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.

وشدَّد على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة وأنها متوفرة لمن تخطى سن الـ18 عاماً ومضى على أخذه الجرعة الثانية من اللقاح 6 أشهر، مطالباً الجميع إلى المسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية، لتعزيز مناعتهم.

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