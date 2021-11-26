مرددين «الموت لخامنئي».. المظاهرات تجتاح أصفهان احتجاجاً على شح المياه (فيديو)

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واشتبك مئات المحتجين في مدينة أصفهان، مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون الحكومة بمكافحة الجفاف وتوفير المياه لمحاصيلهم.
وردد المتظاهرون شعارات “الموت لخامنئي” و “العار للشرطة” ، حيث قوبلت المظاهرات بعنف شديد تمثل في استخدام قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع.
#أصفهانتنتفض عطشاً والهتافات تعلو: "الموت لخامنئي".. وقوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين#إيران#العربيةpic.twitter.com/4IiwUYqBjN
— العربية (@AlArabiya)November 26, 2021