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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مرددين «الموت لخامنئي».. المظاهرات تجتاح أصفهان احتجاجاً على شح المياه (فيديو)

مرددين «الموت لخامنئي».. المظاهرات تجتاح أصفهان احتجاجاً على شح المياه (فيديو)
الموت لخامنئي
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تواصل – فريق التحرير:

واشتبك مئات المحتجين في مدينة أصفهان، مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون الحكومة بمكافحة الجفاف وتوفير المياه لمحاصيلهم.

وردد المتظاهرون شعارات “الموت لخامنئي” و “العار للشرطة” ، حيث قوبلت المظاهرات بعنف شديد تمثل في استخدام قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع.

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