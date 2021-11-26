الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نسبة صادمة للسمنة بين المواطنين.. واستشاري يحذر من هذا السلوك

نسبة صادمة للسمنة بين المواطنين.. واستشاري يحذر من هذا السلوك
0

تواصل – فريق التحرير:

شدّد مجلس شؤون الأسرة، على الابتعاد عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة معدلات أمراض السمنة بعد وصول نسبة السمنة بين السعوديين إلى 53٪.
وحذر استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي، من السلوكيات الخاطئة التي تزيد السمنة، وخاصة تناول الطعام أثناء مشاهدة برامج التلفزيون أو تصفح الكمبيوتر.
وأكد العنزي، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الإنسان أثناء مشاهدة التلفزيون، يتناول الطعام بشكل لا شعوري، كما أنه يأكل أكثر من احتياجه الطبيعي دون حساب، وذلك بسبب اشباع الرغبة العاطقية وليس بدافع الجوع، مشدداً أنه يجب على الأهل إلغاء تلك العادة عند الأطفال.
وأضاف أن حل تلك المشكلة يكمن في انتظام أوقات الوجبات الرئيسية (الإفطار والغداء والعشاء)، والبعد عن العشوائية في مواعيد أوقات الوجبات كما تفعل كثير من العائلات، بالإضافة إلى ترك مساحة للوجبات الصغيرة بين الوجبات الرئيسية يمكن تناولها أثناء أوقات الترفيه.

مواد ذات صلة

مختص يحذر من خطورة خفض الوزن المفاجئ.. ويكشف عن المعدل الطبيعي

مختص يحذر من خطورة خفض الوزن المفاجئ.. ويكشف عن المعدل الطبيعي

خبير تغذية ينصح بأطعمة صحية خلال الطقس البارد.. حافظ على وزنك

خبير تغذية ينصح بأطعمة صحية خلال الطقس البارد.. حافظ على وزنك

«القاضي» ينصح مرضي السمنة بزيارة «طبيب نفسي» (فيديو)

«القاضي» ينصح مرضي السمنة بزيارة «طبيب نفسي» (فيديو)

«مجلس شؤون الأسرة» يحذر 4 فئات بينها الحوامل من تأخير لقاح كورونا

«مجلس شؤون الأسرة» يحذر 4 فئات بينها الحوامل من تأخير لقاح كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة