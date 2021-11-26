نسبة صادمة للسمنة بين المواطنين.. واستشاري يحذر من هذا السلوك

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شدّد مجلس شؤون الأسرة، على الابتعاد عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة معدلات أمراض السمنة بعد وصول نسبة السمنة بين السعوديين إلى 53٪.

وحذر استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي، من السلوكيات الخاطئة التي تزيد السمنة، وخاصة تناول الطعام أثناء مشاهدة برامج التلفزيون أو تصفح الكمبيوتر.

وأكد العنزي، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الإنسان أثناء مشاهدة التلفزيون، يتناول الطعام بشكل لا شعوري، كما أنه يأكل أكثر من احتياجه الطبيعي دون حساب، وذلك بسبب اشباع الرغبة العاطقية وليس بدافع الجوع، مشدداً أنه يجب على الأهل إلغاء تلك العادة عند الأطفال.

وأضاف أن حل تلك المشكلة يكمن في انتظام أوقات الوجبات الرئيسية (الإفطار والغداء والعشاء)، والبعد عن العشوائية في مواعيد أوقات الوجبات كما تفعل كثير من العائلات، بالإضافة إلى ترك مساحة للوجبات الصغيرة بين الوجبات الرئيسية يمكن تناولها أثناء أوقات الترفيه.