نشر الغسيل على البنايات والشرفات مخالفة.. وهذه قيمة الغرامة (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي نايف الحربي: إن نشر الملابس على الشرفات والبنايات يعد مخالفة.

وأضاف الحربي في تصريحات لقناة ” الإخبارية “، أن ترك السيارة في الشارع لأكثر من 7 أيام أصبح أيضاً مخالفًا.

وأكد على أهمية أن يتحلى المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بثقافة التنظيم وجودة الحياة والمشاهد الحضارية، منتقدًا أصحاب المحلات التي ترتكب المزيد من المخالفات.

جدير بالذكر أن غرامة (نشر الغسيل) خارج حدود البناء المطل على الشارع هي 100 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أعلى وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، وذلك وفقاً للمادة 21/4 من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.