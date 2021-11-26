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بيع قطعة أرض افتراضية بقيمة 2.4 مليون دولار من العملات المشفرة

بيع قطعة أرض افتراضية بقيمة 2.4 مليون دولار من العملات المشفرة
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تواصل – وكالات:

بيعت قطعة من أرض افتراضية على منصة Decentraland، بسعر وصل لـ2,4 مليون دولار من العملات المشفرة، مسجلة بذلك رقما تاريخيا في هذا المجال.

هذا ويمكن للناس على منصة Decentraland شراء الأراضي وزيارة المباني والسير بينها والتواصل مع الصور الرمزية للآخرين. بدأ هذا الكون وغيره من الأكوان الوصفية المماثلة في اكتساب شعبية خلال الوباء، وانضم عمالقة تكنولوجيا المعلومات مؤخراً إلى هذا الاتجاه، حيث قرر Facebook بناء metaunerse الخاص به وتمت إعادة تسميته Meta.

ويتم على هذه المنصة شراء وبيع الأراضي الافتراضية عبر رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs). وتحدث هذه المبيعات كل يوم، لكن عملية الشراء هذه تمثل أكثر عمليات شراء أراضي NFT ربحا على الإطلاق، والمبلغ كبير حتى لشراء عدد من المنازل الحقيقية حول العالم.

وقال متحدث باسم Decentraland وبيان صادر عن موقع http://Tokens.com: إن شركة تابعة لـ http://Tokens.com ، تسمى Metaverse Group، اشترت قطعة أرض مقابل 618000 MANA، أي حوالي 2,428,740 دولارًا في ذلك الوقت.

وتقع الأرض في منطقة “Fashion Street” في خريطة Decentraland وقال موقع http://Tokens.com إنه سيجري استخدامها لاستضافة أحداث الموضة الرقمية وبيع الملابس الافتراضية للصور الرمزية.

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