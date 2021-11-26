مصادر: السماح بأداء العمرة لمن تجاوزوا 50 عاماً للقادمين من خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن وزارة الحج والعمرة قررت إلغاء الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”،، أن القرار يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن المسموح لهم بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج المملكة، هم من تبلغ أعمارهم بين 18 عاما و50 عاما، إلا أنها ألغت تحديد الحد الأعلى للأعمار بـ50 عاما، ليتم اعتماد الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

وبناءً على ذلك، لن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية ممن أعمارهم أقل من 18 عاما، أما في ما يخص معتمري الداخل فيمكن لمن أعمارهم 12 عاما فأعلى إصدار تصاريح العمرة مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين.