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بالفيديو.. الشرطة التونسية تحبط هجوماً أمام مقر وزارة الداخلية

بالفيديو.. الشرطة التونسية تحبط هجوماً أمام مقر وزارة الداخلية
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تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بإحباط الشرطة التونسية هجوماً أمام مقر وزارة الداخلية وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

ونقلت إذاعة “موزاييك إف إم” أن “أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا منذ قليل لشاب كان يحمل سلاحاً أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة”.

وأضافت أنه “قد تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة”.

وقال شهود عيان إن هناك استنفاراً كثيفاً للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية بينما انتشر في “تويتر” فيديو يظهر رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة على شخص.

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