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«النقل» تحذر من رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني

«النقل» تحذر من رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، من الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، والتي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية، كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على “تويتر”، أن الرسائل التي تصل للبعض عبر البريد، لا تمت للوزارة بصلة، وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجرارت القانونية حيال ذلك.

وطالبت الوزارة جميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق، وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل، التي تهدف للاحتيال على الجمهور.

وأهابت الجميع بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، من خلال البريد الإلكتروني، والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.

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