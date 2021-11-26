«التسوية الودية» تنهي دعوى جماعية بتسليم 700 ألف ريال أجور متأخرة في الرياض

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تمكن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من إنهاء دعوى عمالية جماعية مرفوعة على إحدى شركات المقاولات، حيث تم الصلح والاتفاق على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة.

وذكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المرفوعة من 68 عاملاً كان من خلال عقد جلستي صلح، ثم تشكيل فريق ميداني للشخوص إلى مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز 700 ألف ريال والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة.